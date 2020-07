La Vigor Carpaneto saluta i difensori Federico Scappi e Matteo Rossini

La Vigor Carpaneto saluta e ringrazia i difensori Federico Scappi e Matteo Rossini, che sono passati ufficialmente a due compagini reggiane, rispettivamente il Brescello (Promozione) e il Lentigione (serie D).

“A Federico (rinforzo importante nella scorsa stagione) e a Matteo (biennio in biancazzurro) – scrive la società in una nota – va l’in bocca al lupo per il loro futuro”.