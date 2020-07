Ladri di biciclette in un garage, denunciati due minorenni

Due minorenni denunciati per un furto in abitazione. Nella serata del 28 luglio i carabinieri della stazione di Rivergaro hanno denunciato per furto in abitazione in concorso due minori di 16 e 17 anni.

I due giovani, dopo essersi introdotti nel garage di un’abitazione privata nella frazione di Niviano ed aver sottratto due biciclette, sono stati intercettati e fermati lungo la Statale 45 dalla pattuglia dei militari di Rivergaro che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio.

Il proprietario, si era allontanato per brevissimo tempo dal suo garage e al suo ritorno, si è accorto che mancavano le due biciclette – una bici da donna e la sua mountain bike del valore complessivo di circa 700 euro.

Dopo la chiamata al 112, la pattuglia della stazione di Rivergaro, che stava svolgendo un servizio di controllo del territorio, ha notato i due giovani che stavano percorrendo la statale a bordo delle due biciclette che si sono poi rivelate essere quelle appena rubate.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario e i due minori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente per furto in abitazione in concorso.