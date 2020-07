Lavori in corso, limitazioni al traffico in via S. Marco

Il Comune di Piacenza informa che per consentire l’allestimento di un ponteggio, necessario per lavori di ristrutturazione di uno stabile, dalle ore 7 alle 19 di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 luglio, nel tratto di via S. Marco compreso tra via Poggiali e via S. Eufemia sarà consentito il transito unicamente ai residenti e fruitori di posto auto, che potranno eccezionalmente circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione all’avanzamento del cantiere.

Varrà per tutti, invece, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.