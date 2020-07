Lavori in corso lungo le strade della provincia, ecco dove

Lavori in programma lungo le strade della Provincia di Piacenza: ecco l’elenco degli interventi previsti fino ad agosto.

Strada provinciale n. 7 Agazzano – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono previsti i lavori, da parte di IRETI, per il potenziamento della rete fognaria e acquedottistica lungo la strada provinciale n.7 di Agazzano, in comune di Gragnano Trebbiense. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, lungo la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano, in Comune di Gragnano Trebbiense si dispone il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri: dal km 8+100 al km 8+300, dal 20 luglio al 14 agosto; dal km 7+300 al km 8+150, dal 24 agosto al 9 ottobre 2020.

Strada provinciale n. 4 di Bardi – Sono in programma i lavori di rifacimento della rete del gas metano lungo la Strada Provinciale n° 4 di Bardi nel centro abitato di Castell’Arquato (PC). Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, è sta-ta disposta la limitazione del traffico mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle ore 8 alle ore 18, da lunedì 27 a giovedì 30 luglio, alla progressiva km. 7+689.

Strada provinciale n. 34 di Pecorara – Sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in vari tratti tra le località di Pecorara e Vaccarezza lungo la strada provinciale n. 34. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo si dispone l’interdizione al transito, per il periodo dal 16 al 29 luglio 2020, dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno lavorativo.

Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti dal 17 al 18 luglio – Sono previste indagini archeologiche in prossimità del centro abitato di Villanova d’Arda, lungo la strada provinciale n. 588R dei Due Ponti. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento, si dispone la limitazione del traffico a mezzo di senso unico alternato, regolato da movieri dalle 7 alle 19 di venerdì 17 luglio e dalle 7 alle 13 di sabato 18 luglio 2020 in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Fidenza-Cremona.