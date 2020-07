Lavori lungo le strade provinciali della Valdarda e della Bassa. Ecco le limitazioni

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada Provinciale n° 462 R di Val d’Arda nel territorio del Comune di Cortemaggiore (PC).

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle ore 8 alle ore 18 dal 3 luglio 2020 al 7 luglio 2020, lungo la Strada Provinciale n° 462 R di Val d’Arda in loc. Barabasca, nel territorio del Comune di Cortemaggiore (PC).

Sono inoltre programmati lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada Provinciale n° 587 R di Cortemaggiore e Strada Provinciale n° 588 R dei Due Ponti nei territori dei Comuni di Caorso, Castelvetro P.no e Villanova (PC).

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle ore 8 alle ore 18 dal 6 luglio 2020 al 31 luglio 2020, lungo la Strada Provinciale n° 587 R di Cortemaggiore e la Strada Provinciale n° 588 R dei Due Ponti in tratti vari, nei territori dei Comuni di Caorso, Castelvetro P.no e Villanova (PC);