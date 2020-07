Lavori sul ponte sul Chiavenna, limitazioni alla circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è in programma un intervento di ripristino di alcuni giunti di dilatazione del ponte sul torrente Chiavenna, in località Vigolo Marchese, in Comune di Castell’Arquato, lungo la strada provinciale n. 6bis di Castell’Arquato.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato, regolato impianto semaforico, dalle ore 8 alle ore 2 del 25 luglio e, comunque, fino a cessate esigenze operative del cantiere.