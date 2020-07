“Le squadre che contano sono negli ospedali” L’omaggio del Piace alla Terapia intensiva

L’omaggio e l’abbraccio del Piacenza Calcio alla Terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza.

Mercoledì mattina il neo presidente della società Roberto Pighi ha consegnato al primario Massimo Nolli e alla coordinatrice Flora Fregata un pensiero da parte di tutto il team. Si tratta di un’ottantina di maglie ufficiali, riferite all’attuale stagione calcistica, che recano una messaggio speciale: “Grazie, le squadre che contano sono negli ospedali”. L’omaggio personalizzato è stato poi distribuito a tutti gli operatori della Terapia intensiva, impegnati in prima linea durante l’emergenza Covid 19.

Alla donazione erano presenti anche Marco Maggi e Claudio Salvini, in rappresentanza della ditta MG Wear, sponsor tecnico del Piacenza Calcio. Al commosso abbraccio ai sanitari ha partecipato anche il dottor Cosimo Franco, primario di Pneumologia. “Siamo davvero orgogliosi di tutte le attestazioni di affetto e stima che riceviamo dalla comunità – ha messo in evidenza il primario Nolli – e che ci testimoniano che la gente ha capito lo sforzo che tutti noi abbiamo fatto in Terapia intensiva per assistere al meglio i pazienti durante questi mesi”.