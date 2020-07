Legambiente, domani banchetto in via XX Settembre

Legambiente Piacenza torna in strada: domani, sabato 11 luglio, dalle 9:30 alle 12:30, in via XX Settembre (angolo via San Francesco) sarà allestito un banchetto informativo, con possibilità di tesserarsi presso l’associazione.

“Alla fine di maggio – il commento di Legambiente Piacenza – abbiamo riaperto la nostra sede in via Giordani dopo i tragici giorni dei picchi della pandemia. Da domani, finalmente torniamo ad incontrare i cittadini di Piacenza in un momento particolarmente difficile in cui si parla di ripartenza senza coinvolgere coloro che, da più di 20 anni, difendono l’ambiente e il territorio. Anche per questo – l’appello – chiediamo ai cittadini di aiutarci diventando soci di Legambiente Piacenza circolo Emilio Politi”.