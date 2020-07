“Lo Stato c’è, non lascia solo nessuno. Conferenza permanente per favorire la ripresa a settembre”

“Coesione, solidarietà, professionalità, e sensibilità per combattere l’indifferenza e il silenzio che spesso favoriscono situazioni che potrebbero invece essere debellate con il concorso di tutti e la partecipazione civile di ciascuno”.

Sono le parole d’ordine del nuovo Prefetto di Piacenza Daniela Lupo, che ha incontrato gli organi di informazione presentandosi alla città. 58 anni, al suo primo incarico come Prefetto, arriva da Palermo e prende il posto di Maurizio Falco: “E’ importante – le sue parole – fare squadra tra tutte le componenti dello Stato, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per riconquistare e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Lo Stato c’è, è compatto, coeso, e non lascia solo nessuno”. “Piacenza è una realtà molto bella, ricca di storia e tradizioni – ha proseguito -. E’ la mia prima sede, sono onorata e nello stesso tempo ho un grande rispetto per chi ha sofferto e per l’amministrazione che ha puntato su di me per questa provincia. Per me, che lavoro per obiettivi e fatti, è ora di cedere il posto al fare”.

Il neo Prefetto ha poi annunciato la volontà di istituire a breve una “conferenza permanente” per favorire la ripresa a settembre, che veda al tavolo tutte le istituzioni statali: “Una camera di mediazione di tutti gli enti dello Stato, per far arrivare in maniera amplificata alla cittadinanza le misure che ognuno di noi sta adottando per favorire un ritorno ad una normalizzazione della situazione”. Sempre sul fronte Covid, Lupo ha voluto lanciare un appello alla popolazione, e in particolare ai giovani, a “mantenere e rispettare le regole di comportamento”: “La ripresa delle attività scolastiche ed economiche – ha sottolineato – passa dal rispetto delle regole quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo di mascherine dove non è possibile mantenere il metro di distanza e l’igiene delle mani. Allentare l’attenzione in questo momento può favorire la diffusione di un virus che, per quanto contenuto, non è debellato”.

Inevitabile, infine, un passaggio sull’inchiesta che ha coinvolto alcuni militari della caserma Levante: “Sicuramente c’è stata una reazione di dolore per chi vede un presidio di legalità intaccato, ma allo stesso tempo dovrebbe scattare nei cittadini una reazione forte e una grande fiducia, perché far emergere una situazione costituisce anche una opportunità di rinnovamento, rafforzamento e miglioramento. La magistratura farà il suo corso, l’Arma ha dato le risposte che ha ritenuto di dare, sul piano del coordinamento e della prevenzione noi saremo una squadra”.

VIDEO – L’INTERVISTA AL NEO PREFETTO DANIELA LUPO