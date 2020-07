Logan Covati (Gym Dream) si allenerà con la Federazione nazionale Ginnastica d’Italia

Il ginnasta Piacentino Logan Covati è stato convocato ad un allenamento Nazionale, riservato ai migliori 48 allievi che si sono distinti per performance e risultati durante l’anno 2019.

La Federazione ginnastica d’Italia ha stabilito di effettuare un allenamento collegiale nel periodo estivo riservato al settore Giovanile (allievi dal 2008 al 2010) presso la sede dell’Accademia Nazionale di Padova dal 29 luglio al 2 agosto, il giovane Logan dell’Associazione sportiva piacentina Gymnastic Dream prenderà parte all’allenamento accompagnato dal suo allenatore Federico Borella.

Padova costituirà per il ginnasta una tappa fondamentale dopo la ripresa degli allenamenti post Covid, in vista delle imminenti competizioni previste per la fine del mese di settembre, che daranno la possibilità di riprendere il campionato allievi Gold interrotto dalla pandemia nello scorso mese di marzo.

Logan Covati, attuale campione regionale (allievi A4) potrà dimostrare il suo valore ai prossimi campionati interregionali valevoli per la qualificazione ai Nazionali previsti alla fine di ottobre.

Per l’associazione Gymnastic dream continuano gli allenamenti anche per il più giovane Edoardo Ferrari, campione regionale allievi A3, anche per lui si avvicinano le competizioni, i due si stanno allenando tutti i giorni in palestra, per arrivare preparati alle competizioni e studiare nuovi elementi, nonostante il caldo torrido.

Soddisfatti i tecnici della Gymnastic Dream Federico Borella e Alessandro Manzini per l’impegno e la perseveranza dei loro atleti.