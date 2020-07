Lotta alla prostituzione, nigeriana arrestata in Grecia grazie alle indagini della Mobile

Lotta alla prostituzione, nigeriana arrestata in Grecia grazie alle indagini della squadra mobile della questura di Piacenza.

Nei confronti della donna era pendente un ordine di carcerazione in seguito all’operazione del gennaio scorso, che aveva visto la collaborazione tra la Squadra Mobile – Sezione Criminalità Organizzata e Straniera -, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, il Centro di Cooperazione di Thorl Maglern, il Servizio S.I.Re.N.E., della Bundeskriminalamt tedesca e della polizia greca e inglese.

Cinque gli arresti (di cui 3 mandati europei, uno dei quali proprio in Grecia), provvedimenti emessi nei confronti di 5 persone di nazionalità nigeriana, accusate di attirare giovani connazionali per farle prostituire in Italia e in Austria, come era stato spiegato lo scorso gennaio. I reati contestati sono riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante di aver commesso il reato con violenza, minaccia e inganno, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.