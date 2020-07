Lozioni per capelli, sul mercato arriva il nuovo ritrovato Foltina Plus

Nei primi mesi del 2020 si è registrata un’impennata nella vendita di alcuni prodotti, tra cui una forte crescita degli articoli per la cura dei capelli, aumentati del 165% ad aprile e del 30% a maggio secondo le rilevazioni del gruppo GDO Coop. In particolare gli italiani si dimostrano sempre più attenti alla salute e al benessere, con una maggiore dedicazione alla cura della persona.

Per quanto riguarda gli uomini una delle preoccupazioni principali è la perdita dei capelli, come indicano l’aumento della spesa per lozioni e trattamenti di contrasto alla caduta. Allo stesso tempo crescono gli acquisti di integratori alimentari, con un incremento del 4% nel 2019 e un giro di affari di 2,7 miliardi di euro secondo i dati Netcomm. Una delle novità del settore più apprezzate per la cura dei capelli è Foltina Plus, un ritrovato innovativo sviluppato nei centri di ricerca europei di Foltina. Questa lozione spray viene proposta come coadiuvante per il contenimento della calvizie maschile, da utilizzare secondo le indicazioni mediche per ausiliare un corretto stile di vita e un’alimentazione sana ed equilibrata.

Cos’è Foltina Plus e come funziona

A partire dal lancio del prodotto, disponibile soltanto online e acquistabile attraverso i canali di vendita ufficiali, sono aumentate le ricerche degli utenti per capire come funziona Foltina Plus, una lozione proposta nel formato spray, da impiegare per potenziare gli effetti di alcune buone pratiche per il rallentamento della caduta dei capelli. All’interno contiene tre sostanze principali, l’arginina, la serenoa e il fieno greco, una composizione frutto di studi clinici e di una consistente ricerca scientifica. L’arginina è un amminoacido contenuto nelle proteine, la cui finalità è favorire una corretta circolazione sanguigna e la dilatazione dei vasi, con un’influenza diretta sulla produzione dell’ormone della crescita e dell’insulina.

La serenoa repens è una sostanza di origine vegetale, in grado di svolgere un’azione equilibrante che trova utilizzo nel contrasto dei problemi alla proposta e nella lotta contro l’alopecia. Anche il fieno greco è un elemento estratto da una pianta, quindi appartenente al settore erboristico, rinomato per le sue proprietà ricostituenti e ricco di fitoestrogeni, con un impatto diretto sul sistema ormonale e sulla produzione di cellule nel sangue. L’azione di Foltina Plus è quella di stimolare la rigenerazione cellulare, grazie all’intervento di queste sostanze naturali, per rinforzare il cuoio capelluto e sostenere i bulbi meno attivi nel ripristino del loro funzionamento. In particolare il prodotto interviene nei follicoli non del tutto morti, quindi ancora in grado di riprendere la loro corretta attività, mentre ovviamente su quelli cicatrizzati nessun composto può fare nulla.

Come prevenire la caduta dei capelli

Foltina Plus è una lozione per capelli il cui effetto può accompagnare un trattamento completo, basato su uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Il suo intervento è infatti quello di integrare le buone pratiche tradizionali, stimolando i follicoli affinché sostengano una progressiva crescita dei capelli laddove è ancora possibile, rallentandone allo stesso tempo la caduta. Naturalmente il punto di partenza rimane senza dubbio l’alimentazione, perciò è fondamentale bere molta acqua, consumare frutta e verdura fresche di stagione ed evitare cibi troppo grassi e ricchi di zuccheri. Nello specifico bisogna assicurarsi di assumere dosi adeguate di sali minerali come il ferro, lo zinco e il magnesio, vitamine indispensabili tra cui la B7 e proteine come la cheratina.

Alcuni alimenti utili nella lotta alla calvizie e all’alopecia precoce sono le uova, le noci, i fagioli e le bietole. Inoltre è necessario contenere le cattive abitudini, come il fumo e il consumo di alcolici, fare movimento e seguire uno stile di vita attivo e dinamico senza esagerazioni. Allo stesso modo è essenziale dormire almeno 7/8 ore al giorno, cercando di evitare lo stress quanto più possibile. Foltina Plus si inserisce proprio in questo contesto, aiutando nella cura dei capelli con un’applicazione quotidiana sulle zone colpite dal diradamento, massaggiando la parte per alcuni minuti. Ormai è evidente come la caduta dei capelli sia un problema da combattere sul nascere, senza attendere che sia troppo tardi ma prendendosi cura del cuoio capelluto con interventi di prevenzione costanti.