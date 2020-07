Luigi Cavanna nominato “poliziotto ad honorem” per il suo impegno durante la pandemia

Il professor Luigi Cavanna nominato “poliziotto ad honorem”, per il suo impegno a Piacenza durante la pandemia.

Il riconoscimento sarà consegnato stasera, 11 luglio a Roma, in piazza del Viminale in occasione del 168esimo anniversario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nato l’11 luglio del 1852.

Durante la serata – alla quale parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il capo della Polizia Franco Gabrielli e il sindaco di Roma Virginia Raggi – saranno ricordate le vittime della pandemia e sarà assegnato il titolo di poliziotto ad honorem a un medico, il piacentino Cavanna, e a una infermiera.

“Mi fa molto piacere ricevere questo riconoscimento, che voglio condividere con i malati e i loro parenti, così come con chi ha operato durante l’emergenza sanitaria, a tutti i livelli: dai colleghi, agli infermieri ai volontari” dice Cavanna.

Proprio in questi giorni si parla di nuovi focolai in Regione e non solo. “Occorre restare prudenti e adottare comportamenti che non richiedono grandi sforzi: mascherina, lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale. Poi è importante procedere a tamponi in situazioni a rischio. Quello che ci dà speranza – conclude – è che i casi positivi che ci troviamo a dover curare non hanno sviluppato la malattia nelle forme che abbiamo visto nei mesi scorsi”.