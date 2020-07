“Ma l’amore resiste”, domani in uscita il nuovo libro di Martina Picca dedicato alle vittime del Covid

Dopo l’anticipazione di Vanity Fair, il memoriale dedicato alle vittime del Covid a Piacenza è finalmente in uscita.

“Ma l’amore resiste”, questo il titolo del libro di Martina Picca edito da Officine Gutenberg, in distribuzione da venerdì 3 luglio nelle edicole di città e provincia, con la prefazione del direttore di Libertà, Pietro Visconti.

“Ma l’amore resiste. L’ho chiamato così, questo libro, chiudendolo l’ultima domenica di maggio – scrive l’autrice -. Era un pomeriggio di sole, forse il primo dell’estate, eppure la luce non veniva da lì. No, davvero, perché la luce era in 107 pagine, 37 lettere, 28 nomi, in una lunga serie di memorie”.

“Può sembrare strano, credo, parlare di luce se si pensa a cosa c’è alla base. Perché alla base c’è la morte. Una morte vestita di un virus che abbiamo imparato a chiamare col suo nome e che se forse prima distratti guardavamo da lontano, ora sappiamo averci martoriato nella nostra parte più profonda”.

“Tutti. Ci siamo tutti, in questo libro, in queste memorie. Ci sono io, ma non solo come una ventiduenne che scrive e decide di proporre un progetto per il quale alcuni hanno chiesto : “com’è che ti interessa così tanto, scrivere sempre di cose tristi?”, perché prima di tutto ci sono io come persona che per due mesi ha convissuto a braccetto con il terrore. E ci sei tu, che lo so che lo hai vissuto come l’ho vissuto io. O forse peggio, quando il peggio è perdere chi ami. Quel Ma parte proprio da questo, dal “ho perso chi più ho amato al mondo, ma resisto”. Quell’amore resiste”.