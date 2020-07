Macron nuovo sponsor tecnico di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Macron, brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, club che milita in Superlega, massima serie del campionato italiano di volley, hanno annunciato l’avvio di una partnership che vedrà Macron nel ruolo di sponsor tecnico a partire dalla stagione 2020/21.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è una società di recentissima costituzione e ha dimostrato subito le proprie ambizioni. Il debutto nel campionato di A2 nella stagione 2018-2019 coincide con l’immediata promozione in Superlega e la conquista della Coppa Italia di categoria. Il primo anno nella massima serie è servito agli uomini di Andrea Gardini per collezionare la giusta esperienza e per programmare e stabilire gli obiettivi della prossima stagione.

“E’ sempre di grande stimolo sposare un progetto sportivo così ‘giovane’. Macron intende rafforzare la propria presenza anche nel mondo del volley e la partnership nata con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rappresenta un’opportunità per entrambi. – ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Siamo certi che in collaborazione con il club emiliano si possa sviluppare e produrre una collezione in grado di soddisfare sia le esigenze tecniche degli atleti, sia il senso di appartenenza dei tifosi alla loro squadra”.

“Siamo felici di avviare questa partnership con un marchio così prestigioso come Macron con cui condividiamo gli stessi valori – ha sottolineato Hristo Zlatanov, direttore generale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vogliamo continuare quel percorso di crescita intrapreso dalla nostra Società: avere a fianco partner importanti potrà permetterci di proseguire su questo cammino e al tempo stesso aiutarci ad alzare sempre di più l’asticella”.

Rappresentanti del club biancorosso, insieme allo staff dell’ufficio stile di Macron, sono già al lavoro per realizzare i kit gara che la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza indosserà a partire dalla prossima stagione.

A caratterizzare e identificare tutti i capi realizzati per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà la icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.