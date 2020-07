Mainardi: “A che serve per 5 mesi tagliare i parcheggi a pagamento?”

A CHE SERVE TAGLIARE PER CINQUE MESI I PARCHEGGI A PAGAMENTO? – La nota di Nando Mainardi – consigliere comunale Sinistra per Fiorenzuola

La scelta della Giunta Gandolfi di utilizzare una parte (109.000 euro) del contributo straordinario (940.000 euro) disposto dall’art.112 del cosiddetto “Decreto Rilancio” del Governo Conte per rendere gratuiti per cinque mesi i parcheggi oggi a pagamento ci stupisce fortemente. Ricordiamo che il contributo straordinario è stato stanziato, così come affermato dal Decreto, per attivare “interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19”.

Dove sta il nesso tra quest’ultima motivazione e rendere gratuiti per un po’ i parcheggi a pagamento? Quale vantaggio rimarrà al nostro territorio il 1 gennaio 2021 di questa scelta? Ci saremmo aspettati, e chiediamo, l’utilizzo del contributo straordinario ricevuto per misure corpose a sostegno di quelle fasce sociali colpite direttamente dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria: in primo luogo, verso chi ha perso il lavoro e chi ha subito una caduta del proprio reddito; verso chi si trova in situazioni di emergenza e precarietà abitativa; verso chi (e a Fiorenzuola sappiamo che sono numerosi) si trova a sostenere un lungo percorso di ripresa e riabilitativo dopo essere stato colpito dal COVID-19.

Non un intervento come quello varato, che prevede un contentino microscopico per chi possiede e usa l’automobile, indipendentemente dalla condizione, riproducendo un’idea di mobilità vecchia come il cucco, secondo la quale un territorio è vivo solo se si usa la macchina. Ci sembra piuttosto il segnale che la Giunta è entrata in campagna elettorale. Qualcuno della Giunta comunale pensa sul serio che, in questo modo, il centro storico, il commercio e l’economia locale possano trarne giovamento? Paradossale che lo stesso assessore che afferma di aver proposto in Giunta il taglio dei parcheggi a pagamento inviti “la cittadinanza e i commercianti a non utilizzare i parcheggi blu come area di parcheggio permanente”, che sarà una probabilissima conseguenza della scelta da lui stesso proposta e che certamente non favorirà il commercio, rendendo più difficoltoso il parcheggio nelle zone prossime al centro storico. Immaginiamo cosa diventerà Piazza Molinari, ora che si potrà parcheggiare gratuitamente!

Ci saremmo aspettati che la Giunta presentasse un progetto complessivo relativo all’utilizzo del contributo di 940.000 euro, spiegasse su quali bisogni sociali ed economici intendesse intervenire, si confrontasse in Consiglio Comunale e con la cittadinanza. Non appunto si cominciasse da un intervento dal sapore evidentemente elettoralistico.