Malore alla guida, automobilista sbanda e finisce contro un albero: è grave

Malore alla guida, perde il controllo della vettura che finisce contro un albero.

Sono molto gravi le condizioni di un uomo rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 14 luglio in via Negri a Piacenza. Il fatto si è verificato poco dopo le 19: secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la vettura – una Ford Focus che proveniva da via Nasolini -, ha improvvisamente sbandato per concludere la propria corsa contro una pianta ai margini della carreggiata (nelle foto).

Scattato l’allarme, sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’automedica del 118 che hanno prestato le prime cure all’automobilista, poi trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, a seguito del quale ha perso il controllo dell’auto. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia municipale, sul luogo dell’incidente con due pattuglie.