Manutenzione del verde, proseguono gli interventi su piante e vegetazione invasiva

Nell’ambito dei progetti di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature cittadine, il Comune di Piacenza informa che stanno proseguendo in questi giorni gli interventi di spollonatura e di spalcatura sulle piante, che consentono di tutelare e mettere in sicurezza il patrimonio arboreo.

Dopo un’attenta analisi – precisa il Comune -, le ditte incaricate stanno in particolare intervenendo per togliere i rami più pericolosi, sempre con la massima cura per la tutela delle piante, in modo da evitare cedimenti e cadute in particolare in caso di vento o cattive condizioni metereologiche. Il tutto in attesa della stagione più indicata – tardo autunnale – per proseguire gli interventi di potatura delle piante, sempre in un’ottica di salvaguardia delle stesse e tutela della sicurezza dei cittadini.

Oltre a questi – fanno infine sapere da Palazzo Mercanti -, e alle spollonature, sono in corso diversi interventi – come quello previsto e realizzato ad esempio in Piazza Cavalli giovedì mattina (nella foto) – di diserbo di piante infestanti e di vegetazione particolarmente invasiva.