Manutenzione nei cimiteri di Rottofreno, chiusi per due weekend

A causa della necessità di procedere ad alcune manutenzioni che comportano l’utilizzo di prodotti fitosanitari, si renderà necessario chiudere per 48 ore consecutive i cimiteri comunali di Rottofreno.

Lo annuncia il sindaco Raffaele Veneziani. L’ordinanza ha disposto la chiusura dei cimiteri nei seguenti giorni: Rottofreno e Santimento sabato 25 e domenica 26 luglio, San Nicolò e Centora sabato 1 e domenica 2 agosto. La decisione di chiudere nelle giornate festive si è resa necessaria, spiega il sindaco, per poter effettuare gli interventi in sicurezza quando non sono in corso attività cimiteriali.

“Si tratta quindi di una scelta di fatto obbligata, e mi scuso anticipatamente per il disagio” – conclude il primo cittadino.