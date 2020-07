Mense scolastiche, al via le iscrizioni online: c’è tempo fino al 4 settembre

Sono consultabili anche sul sito www.comune.piacenza.it, tutti i dettagli per l’iscrizione alle mense scolastiche per l’anno 2020-2021: la procedura, esclusivamente on line, prevede la registrazione al portale Ecivis, l’ottenimento delle credenziali personali e la compilazione telematica della domanda, entro e non oltre il 4 settembre prossimo.

Occorre collegarsi all’indirizzo https://piacenza.ecivis.it non solo per chi si registra per la prima volta, ma anche per il rinnovo dell’iscrizione al servizio mensa: in questo caso, sarà sufficiente accedere tramite le credenziali già in possesso dell’utente, confermando i dati o modificandoli se necessario.

Solo per i cittadini che non hanno la possibilità di utilizzare Internet in autonomia, è disponibile l’assistenza telefonica alla compilazione della domanda, contattando uno dei seguenti numeri dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, nonché il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30: 0523-492595/2596/2528/24.

Si precisa – spiega l’Amministrazione Comunale – che, in virtù della situazione legata all’emergenza epidemiologica, al momento non è possibile prevedere con esattezza le modalità di avvio del servizio per il 2020-2021, che saranno soggette alle normative o indicazioni nazionali e regionali in materia, nonché all’organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Per completare l’iscrizione – informa ancora il Comune -, è necessaria una copia del documento di identità del genitore sottoscrittore, un recapito di telefonia mobile e un indirizzo di posta elettronica, i codici fiscali di tutti i figli per i quali si procede all’iscrizione, nonché di altri figli che eventualmente frequentino mense presso scuole private o asili nido, pubblici e privati, al fine di richiedere la tariffa agevolata corrispondente. A questo proposito, è necessaria anche l’attestazione Isee in corso di validità e, laddove vi siano richieste di diete per motivi sanitari, il certificato medico corrispondente. Sono inoltre da allegare eventuali certificazioni dei bambini da iscrivere in base alla legge 104, nonché eventuali atti di affido del minore in questione.