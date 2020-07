Mes, Rancan (Lega) “Rischio di mettere sotto controllo anche i conti delle Regioni”

“L’ultizzo dei fondi del Mes potrebbe rischiare di mettere sotto controllo anche i conti delle Regioni, secondo la proposta avanzata dalla vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein”. Lo ha detto il capogruppo in Regione della Lega ER, Matteo Rancan, commentando “la proposta della vicepresidente dell’Emilia Romagna”.

“Questa della Schelin è davvero una prospettiva poco entusiasmante a meno che non si voglia addossare ad altri la responsabilità di una gestione che potrebbe nascondere più di una lacuna”. Il capogruppo della Lega ha poi aggiunto che “La Regione deve essere vicina ai suoi cittadini, alle famiglie e alle imprese, provate dall’esperienza del Covid19 anche senza l’intervento del Mes che non deve quindi diventare la condizione, la scusa per poter erogare gli aiuti di cui c’è bisogno subito, anche senza Mes, e di cui tutti noi chiediamo soprattutto la velocità nella erogazione per contribuire a risollevare la drammatica situazione economica di tutti i giorni con tutte le conseguenze del caso”, conclude Rancan.