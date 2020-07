“Mi butto sotto il treno”, interviene la Finanza e scongiura un tentato suicidio

Guardia di Finanza: sventato tentato suicidio sui binari della stazione di Castel San Giovanni.

Lo riporta il comando provinciale delle Fiamme Gialle, che fa sapere di come nella tarda serata di ieri – 1 luglio – la locale sala operativa abbia ricevuto la chiamata di un uomo che, in evidente stato confusionale e pronunciando frasi sconnesse ed a malapena comprensibili, ha lasciato intendere di essere in procinto di togliersi la vita buttandosi sotto un treno in corsa, per non meglio precisate questioni di natura lavorativa e familiare.

Al termine della conversazione – spiega la Guardia di Finanza – l’uomo, un quarantenne residente in Val Tidone, grazie alla paziente mediazione dell’operatore di sala, pareva essersi tranquillizzato. Tuttavia, alcuni minuti più tardi, ha nuovamente contattato il numero di pubblica utilità 117, facendo sapere di trovarsi sui binari nei pressi della stazione di Castel San Giovanni, definitivamente convinto e pronto a togliersi la vita.

E’ stata attivata immediatamente la pattuglia del gruppo di Piacenza, in servizio di pubblica utilità 117, che ha quindi potuto raggiungerlo sui binari. I finanzieri, avvicinatisi cautamente, colloquiando serenamente e pazientemente ed instaurando un rapporto di fiducia, sono riusciti a farlo desistere dai propri insani propositi. L’uomo è stato quindi affidato alle cure dei sanitari, intervenuti successivamente sul posto con un’autoambulanza del servizio 118, e poi riaccompagnato a casa dagli stessi finanzieri che erano intervenuti in suo soccorso.