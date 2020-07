Morfasso, domenica la celebrazione sul monte S. Franca in diretta via satellite

Domenica prossima 2 agosto ritorna la festa sul monte S. Franca (Morfasso) per celebrare la Santa piacentina che proprio su quelle alture si ritirò in preghiera per diversi anni.

Un’occasione sempre particolarmente sentita, non solo dai morfassini ma da tanti piacentini che colgono l’occasione della festa religiosa per trascorrere alcune ore in uno dei luoghi più suggestivi della nostra provincia, a 1.200 di altezza e con davanti la Valle Padana. Quest’anno la pandemia terrà lontane diverse persone, particolarmente tra gli emigrati che incontrano ancora difficoltà a tornare nei luoghi ove hanno le radici e per questo la neo emittente digitale Morfasso Tv, in accordo con la parrocchia di Morfasso, ha deciso di trasmettere la cerimonia religiosa in diretta, a partire dalle ore 10.50.

Considerando che sul posto la copertura dei providers di telefonia mobile è molto scarsa, per l’occasione i segnali audio e video viaggeranno via satellite grazie ad un’apposita postazione dell’Associazione Rescue Drones Network i cui piloti volontari offriranno a tutti splendide immagini direttamente dai droni. La diretta sarà disponibile sia su Facebook (https://www.facebook.com/MorfassoTV) che sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCXyooELWkaP2nbQ3MmRyJIA)