Municipale, “Mefistofele” di Arrigo Boito slitta al 2022: ecco come chiedere il rimborso

L’ultimo titolo della Stagione d’Opera 2019/2020 del Teatro Municipale di Piacenza, Mefistofele di Arrigo Boito, programmato inizialmente il 6 e 8 novembre 2020, è stato rinviato a ottobre 2022 in conseguenza delle disposizioni vigenti per la sicurezza sanitaria che impediscono di fatto lo svolgimento di eventi artistici con grandi compagini orchestrali e corali.

In ottemperanza a tali norme, la Fondazione Teatri di Piacenza, in accordo con la Fondazione Teatro Comunale di Modena coproduttore del Mefistofele si è vista costretta a rinviarne la programmazione nella Stagione 2022. “S’informa il gentile pubblico – si legge in una nota degli organizzatori – che la richiesta di rimborso da parte degli abbonati e dei possessori di biglietti, potrà essere presentata a partire da mercoledì 8 luglio e entro e non oltre il 30 settembre 2020, contattando la Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 (chiusura domenica e lunedì). Alla richiesta dovrà seguire la consegna del biglietto o abbonamento in originale, come da disposizioni vigenti. Saremo grati – continua la nota – a tutti coloro che volessero aderire alla campagna #iorinuncioalrimborso a sostegno del Teatro Municipale. In questo caso, chi rinuncia al rimborso non dovrà fare nulla: scaduti i termini per la richiesta, il valore del biglietto o del rateo dell’abbonamento saranno automaticamente devoluti alla Fondazione Teatri Piacenza”.

Per informazioni: tel. 0523 492251, biglietteria@teatripiacenza.it.