Murelli e Pisani (Lega) “Il cuore dei piacentini ha fiducia nelle Istituzioni”

«Diamo il benvenuto al nuovo prefetto Daniela Lupo e al comandante dei carabinieri, il colonnello Paolo Abrate. Auguriamo loro di svolgere il lavoro con profitto, in una terra colpita duramente prima dall’epidemia e ora dalla vicenda che coinvolge alcuni appartenenti all’Arma più amata dagli italiani».

I parlamentari piacentini della Lega, la deputata Elena Murelli e il senatore Pietro Pisani, accolgono con favore le prime parole dei due esponenti dello Stato quando esprimono la necessità di far riguadagnare la fiducia alle istituzioni. «I piacentini hanno fiducia – sottolineano i parlamentari – e hanno un grande cuore. Non sono certo i gesti di pochi, se le accuse verranno confermate al processo, che fanno venire meno il senso generale di stima per chi ogni giorno, anche a costo di sacrifici, garantisce la sicurezza dei cittadini».