My Rivers My Blues, con il piacentino Gimmo le note dei Rolling Stone risuonano lungo il Sentiero del Tidone

Esce venerdì 24 luglio, per Tanzan Music, la versione del chitarrista Gimmo di “You got the silver”, poetico brano dei Rolling Stones incluso nell’album Let it Bleed del 1969.

Si tratta del secondo capitolo di #MyRiversMyBlues, progetto concepito dal musicista piacentino durante il lockdown, come inno alla ritrovata libertà. Se per il debutto la scelta era caduta su “Rollin’ & Tumblin’”, standard reso celebre da Muddy Waters e registrato nei meandri della Valtrebbia tra Brugnello e Bobbio, per il secondo capitolo si cambia stile e location. La cover dei Rolling Stones, infatti, è stata registrata in presa diretta lungo il Sentiero del Tidone, tra il Mulino del Lentino, la Diga del Molato e il Lago di Trebecco: “Fin dall’inizio – spiega Gimmo – avevo in mente di raccontare anche visivamente questo progetto ed è per questo che ogni brano è accompagnato da un video, non tanto nell’accezione moderna di video clip, ma con un taglio quasi documentaristico, senza fronzoli, di quelle ore di registrazione”.

Gimmo, all’anagrafe Gian Marco Mento, classe 1987, oltre a essere un turnista affermato con decine di concerti l’anno (Special Guest, Jovanotte, Repubblica Indipendente del Blues tra i tanti) e docente di chitarra elettrica presso la Tanzan School di Ospedaletto, è un grande appassionato e studioso di blues: “Con il secondo capitolo ho voluto sedermi fisicamente e musicalmente sulle sponde di un altro fiume. Se la natura selvaggia della Valtrebbia mi aveva spinto a confrontarmi con un brano energico e ritmato come ““Rollin’ & Tumblin’”, le dolci colline che incorniciano il Tidone sono diventate la location ideale per “You Got The Silver” che considero uno dei capolavori di Keith Richards, chitarrista fondamentale per la mia formazione”.

Il progetto vuole essere anche un tramite per veicolare le bellezze naturali e artistiche del nostro territorio: “Appena posso adoro immergermi nel Sentiero del Tidone o visitare i luoghi dell’Alta Valtidone da cui proviene la mia famiglia. Sono paesaggi stupendi che vedo con piacere molti stanno riscoprendo e mi auguro che questo progetto possa incuriosire tanti altri a visitarli”. L’idea di “My rivers my blues” è stata accolta con grande entusiasmo dall’etichetta Tanzan Music Records che ha deciso di pubblicarlo attraverso i propri canali di distribuzione: “Con i ragazzi della Tanzan – sottolinea il chitarrista – è nata subito una grande intesa e sono felicissimo che siano loro a gestire la promozione del progetto perché veramente molto professionali”.

“My rivers my blues” prevede una terza e ultima uscita a settembre: “Per l’ultimo capitolo – annuncia Gimmo – ci sarà un’importante novità a cui sto lavorando da mesi e che non vedo l’ora di farvi ascoltare!”.

