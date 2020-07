Nidi d’infanzia cooperativi, a Piacenza due giornate di porte aperte

“Nidi aperti cooperativi” è un’iniziativa di sei cooperative, e precisamente Unicoop, Casa Morgana, Sfinge, Eureka, Baby club e Consorzio Farnesiana al fine di dare informazioni alle famiglie che si apprestano ad iscrivere i propri figli (di età compresa dai 3 ai 36 mesi) presso i Servizi educativi per la prima infanzia.

“Abbiamo inteso rispondere al bisogno di informazione e orientamento che ci viene dalle famiglie – spiega Nicoletta Corvi, direttrice di Confcooperative Piacenza – in quanto dal primo luglio, e fino al 20, sono aperte le iscrizioni presso gli asili nido comunali e privati convenzionati, e quindi le famiglie sono chiamate a prendere una decisione delicata che necessita di tutta la cura possibile per poter poi scegliere se o dove iscrivere i propri figli, in quanto è possibile sulla domanda di iscrizione indicare le preferenze per l’una o l’altra struttura. Per questo abbiamo deciso di aprire le porte dei nidi per tutti mentre le cooperative coinvolte opereranno con l’obiettivo di far conoscere i luoghi, gli spazi, la proposta educativa, i progetti specifici di ciascun servizio, accogliendo le famiglie e rispondendo alle normali incertezze e dubbi dei genitori a cui si aggiungono tutti quelli legati alla gestione della tematica sanitaria innescata dalla pandemia”.

Per fare questo il progetto “Nidi aperti cooperativi” ha previsto due giornate, e precisamente l’11 dalle ore 8.30 ed il 15 luglio dalle ore 16, in cui gli asili nido rimarranno aperti a disposizione delle visite dei genitori e di tutti gli interessati. “Occorrerà – spiegano i promotori – prendere un appuntamento telefonico proprio per permettere di svolgere la visita e l’incontro in totale sicurezza ed ottemperare a tutte le norme che prevedono di evitare assembramenti di persone. L’incontro sarà anche utile per mostrare e spiegare come le strutture e gli operatori sono organizzati rispetto alle norme sanitarie che tutelano la salute del personale unitamente a quella dei piccoli ospiti e, di conseguenza dei loro familiari”.

Sempre in questa ottica è previsto per lunedì 16 luglio alle ore 21 un webinar gratuito dal titolo “I servizi educativi alla prima infanzia ai tempi del Covid 19” a cui ognuno potrà iscriversi e durante il quale verranno fornite tutte le informazioni.

LA LOCANDINA CON LE INFORMAZIONI