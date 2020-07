Nidi d’infanzia, iscrizioni online aperte fino a lunedì 20 luglio

E’ lunedì 20 luglio, il termine ultimo per completare le procedure di iscrizione on line ai nidi d’infanzia – per i bambini nati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2020 – o al servizio educativo Edugate, quest’ultimo per i bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2019.

La pratica è gestita interamente in via telematica, registrandosi al portale Ecivis cui si accede al link https://piacenza.ecivis.it e creando le proprie credenziali per la compilazione della domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria che dovrà essere allegata in formato digitale. Non saranno ammesse richieste di iscrizione cartacee. Per informazioni e assistenza nella compilazione, gli operatori del Servizio Infanzia saranno disponibili telefonicamente, contattando lo 0523-492551 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, nonchè il lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, oppure lo 0523-492577 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, nonchè il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

In considerazione della situazione legata all’emergenza epidemiologica Covid-19 – informa il Comune di Piacenza -, al momento non è possibile prevedere le modalità di avvio dell‘anno educativo 2020-21. Il numero dei bambini ammessi alla frequenza dovrà infatti essere compatibile con la normativa nazionale e/o regionale riguardante i servizi educativi per la fascia 0-6 anni.