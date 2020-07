Nidi e materne, ecco le nuove rette a Gragnano. Contributo di 100 euro al mese per ogni figlio

L’Amministrazione Comunale di Gragnano (Piacenza) e i gestori delle Scuole Paritarie “San Giovanni Battista” e Acquelaria presenti sul territorio comunale hanno definito le nuove rette di frequenza ai nidi e alle scuole materne, tenendo conto degli aggravi di costo che le norme di sicurezza anti-Covid impongono.

“Un altro passaggio amministrativo importante dell’epoca post-covid è stato raggiunto – commenta il Sindaco di Gragnano Patrizia Calza -. Intendiamo utilizzare il Fondo anti-Covid assegnato dal Governo ai Comuni della Provincia di Piacenza, quale una delle cinque Province più colpite dalla Pandemia, per finalità sociali che riteniamo prioritarie. Crediamo che il sostegno alla famiglia e la lotta alla denatalità, una delle piaghe del nostro Paese, sia un obiettivo meritevole. Pertanto, oltre a ridurre la Tari alle attività d’impresa maggiormente colpite e ai nuclei familiari più in difficoltà, abbiamo deciso di utilizzare a questo fine una corposa parte delle risorse quest’anno straordinariamente a disposizione del Comune”.

Tante le novità illustrate dal Sindaco e dagli assessori Marco Caviati e Alessandra Tirelli, rispettivamente competenti per il settore Nidi e per la Scuola Materna. Per l’anno scolastico 2020-2021, è previsto un contributo comunale mensile di 100 euro alle famiglie per ogni bambino residente a Gragnano e frequentante sia il nido che la scuola materna dei predetti gestori, contributo che sarà concesso indipendentemente dalla situazione ISEE della famiglia. E’ previsto un aumento dei posti in convenzione per posti-Nido e lattanti per un totale di n. 30 posti convenzionati (15 per ciascun gestore); i posti nido convenzionati usufruiranno, oltre che del contributo comunale di 100 euro mensili anche delle riduzioni ISEE per un importo massimo di reddito ISEE pari a 31.300 euro.

Le nuove rette, che si è convenuto possano riuscire a coprire i maggiori costi di gestione del nuovo anno scolastico saranno per i nidi di euro 630 mensili (12-36 mesi) e di euro 690 mensili (lattanti); per quanto riguarda le materne, per la “San Giovanni Battista” euro 246 al mese senza pasto e 336 al mese con pasto, per Acquelaria euro 330 al mese senza pasto e 405 con pasto. Le rette così definite – spiega l’amministrazione comunale – verranno poi decurtate tutte dell’importo di euro 100 al mese per contributo comunale per bambino e, esclusivamente per i nidi su posti convenzionati, delle riduzioni in base a Regolamento ISEE.

Rimane poi confermato anche per l’anno scolastico 2020-2021 il contributo che il Comune versa annualmente ai gestori, pari a 8.750 euro per Acquelaria e 17.500 euro per la scuola Materna di Casaliggio. Gli amministratori nel ringraziare il personale dei Servizi Sociali e del Servizio istruzione “per il prezioso servizio” e i Gestori “per la fattiva collaborazione”, ricordano che “l’apertura del Bando nido è imminente”. Per qualunque informazioni è possibile contattare il Servizio Comunale competente al numero 0523 788760.