Nobel per la Pace al corpo sanitario italiano: anche Piacenza tra i promotori della candidatura

C’è anche Piacenza tra i soggetti promotori della candidatura del corpo sanitario italiano al Premio Nobel per la Pace per il lavoro svolto durante l’emergenza coronavirus.

“Un primo step di questo percorso – fanno sapere le realtà cittadine coinvolte nell’iniziativa – sarà venerdì 24 luglio – alle ore 16 – nella sala Consiliare della Provincia di Piacenza, quando alla presenza delle più alte autorità cittadine verrà annunciato l’avvio della campagna di adesione e sostegno alla candidatura. Nelle prossime settimane – aggiungono -, quando auspicabilmente le condizioni lo permetteranno, in una conferenza allargata verrà presentato lo sviluppo del piano strategico messo a punto. L’essenza immaginifica dell’iniziativa è rappresentata dall’opera d’arte di Franco Scepi “Dal Buio alla Luce” (nella foto), che lo storico dell’arte Marco Eugenio di Giandomenico considera di grande valore simbolico per trasformare il dolore in memoria”.

Questi gli enti e le persone promotori della candidatura: Mauro Paladini, Fondazione Gorbachev Italian Branch, Associazione Nazionale Alpini, Diocesi di Piacenza e Bobbio, Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e altre istituzioni culturali e artistiche del nostro territorio e di Milano (ARD & NT Institute Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico). Testimonial sarà l’ematologo-oncologo Luigi Cavanna.