Non rispettano il divieto di avvicinamento alle ex compagne e scattano le manette. A finire nei guai due uomini, entrambi stranieri, che non avrebbero rispettato le misure disposte dall’autorità giudiziaria, in seguito a denunce per maltrattamenti in famiglia.

Un cittadino marocchino di 51 anni è stato visto dai vicini cercare di entrare nel garage dell’ex compagna, venendo così meno al divieto di avvicinamento. Arrestato dalla Mobile della Questura di Piacenza, ora si trova ai domiciliari presso un’altra abitazione.

E’ stato invece, sempre dalla Mobile, portato alle Novate un ivoriano di 43 anni, nei confronti del quale a maggio era stato emesso un divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex, una sua connazionale. L’uomo, che non accettava la fine della relazione, nei giorni scorsi l’ha aggredita e picchiata in strada. Ora si trova in carcere.