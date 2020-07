Nonostante il covid, successo per il campo estivo organizzato da Bakery e Lyons

“Il “Piacenza Summer Sport”, campo estivo organizzato da Bakery Piacenza e Lyons Rugby è stato un successo strepitoso”.

Queste le parole di Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile biancorosso. “Nonostante il momento non facile e tutte le restrizioni causa covid-19, che ci hanno costretto ad alcune limitazioni, è stato un vero e proprio successo. I bambini sono rimasti molto felici e il riscontro con le famiglie è stato ottimo. Il Piacenza Summer Sport è stato fondato su propedeutiche a più discipline sportive, privilegiando pallacanestro e rugby, ma toccando anche volley, calcio e numerose attività, rimanendo sempre nei limiti imposti, evitando così i contatti”. “Duecento sono state le presenze nelle quattro settimane di durata, con numeri in aumento rispetto alle edizioni passate. La seconda settimana è stata più numerosa della prima, ciò significa che vi sono state conferme e soprattutto un grande “passa-parola” tra gli amici e conoscenti. Tra le partecipazioni grande affluenza dai giovani biancorossi della Bakery Basket, un terzo invece provenienti da altri sport”.

“Queste famiglie ci hanno scelto tra tutte le proposte che offriva la città di Piacenza e per noi è un grandissimo successo e soprattutto ci rende orgogliosi”. “E’ stata un’edizione faticosa da organizzare – ha concluso il responsabile giovanile Bakery – dove le regole da rispettare erano tantissime e per noi istruttori non è stato facile tenere attenzione e far rispettare ogni direttiva. Mantenere igiene e pulizia sono stati due elementi a cui abbiamo dovuto prestare maggior attenzione, così da rispettare il decreto centro estivi. Nonostante tutto, è stata una grande edizione e già da ora stiamo lavorando per ripetere un’altra edizione. Non vogliamo nasconderci: a numeri è stato il centro estivo con il maggior numero di partecipanti della città di Piacenza e di ciò possiamo essere solo felici e orgogliosi.”