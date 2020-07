“Note in Valle”, dal 10 luglio al 13 agosto ecco il nuovo festival musicale della Val Trebbia

Un nuovo festival per la provincia di Piacenza. Si chiama “Note in Valle – sapori sonori della Val Trebbia”, ed è stato ideato – in collaborazione con i Comuni di Coli, Bobbio, Cortebrugnatella, Rivergaro e Travo – dall’associazione Infonote, nata nell’Agosto del 2016 per volontà di Serafino Tedesi e Gloria Pedrazzini, “profondamente convinti – dichiarano – che la cultura, in ogni sua forma, espressione o arte, sia fondamentale per la crescita e l’arricchimento dell’intelletto e dello spirito”.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di unire le eccellenze musicali alle risorse dei territori, con l’intento di rivalutare anche quei luoghi poco conosciuti e creare una rete di collaborazione tra i Comuni, presentando un’offerta culturale che possa soddisfare sia i residenti che i villeggianti e diventare motivo di interesse anche per chi non ha mai frequentato la Val Trebbia. Sarà un Festival artisticamente “contaminato” – precisano -, dove la musica, in ogni sua forma o genere, insieme alla qualità, sarà la protagonista. Saranno proposti concerti tendenzialmente pop, altri classici e alcuni jazz, nessuno dei quali sarà “purista”; in ogni progetto ci sarà unione di stili o di strumenti, per creare sonorità originali e poter soddisfare tutti i gusti musicali”.

“Il Festival – annuncia Infonote – si svolgerà in un periodo compreso tra il 10 Luglio e il 13 Agosto e si articolerà in 5 concerti, nei luoghi di maggior interesse dei Comuni partecipanti. Quest’anno – commentano poi dall’associazione – purtroppo l’offerta dei “sapori” non sarà possibile: la situazione d’emergenza Covid che ci ha colpiti non lo permette ma sarà nostra intenzione proporla il prossimo anno”.

PROGRAMMA DI “NOTE IN VALLE”

– 10 Luglio, Travo, piazza Trento ore 21.15 – Wally’s Orchestra & Walter Ricci “swing and pop”

– 25 Luglio, Rivergaro, sagrato Chiesa Sant’Agata ore 18.30 – Archimia string quartet & Matteo Becucci “Chamber pop”

– 1 Agosto, Peli di Coli, Chiesa di San Medardo ore 19.00 – Milano Luster Brass

– 5 Agosto, Brugnello, Borgo di Brugnello ore 19.00 – Pier Carlo Sacco violino Andrea Dieci Chitarra – Piazzolla “La Calle 92”

– 13 Agosto, Bobbio, Castello Malaspina dal Verme ore 21.15 – Infonote Ensemble “Una musica un Film”