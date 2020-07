Nuova palestra Gragnano, c’è la firma. Progetto da quasi un milione e mezzo di euro

“E’ un gran giorno per la nostra comunità. Siamo emozionati!

Così il sindaco di Gragnano Trebbiense (Piacenza) Patrizia Calza, accompagnata dagli assessori Marco Caviati e Cristiano Schiavi, commenta la firma del contratto per la realizzazione della nuova palestra del paese.

“La nuova palestra – sottolinea Calza – sarà la più importate opera mai realizzata dall’Amministrazione Comunale. Un progetto perseguito da tempo e che si è concretizzato grazie alle risorse – pari a 1.250.000 euro – assegnate dalla regione Emilia Romagna nel 2018 in aggiunta ai 150.000 euro di risorse comunali. Finalmente, dopo la gara svolta dalla Committenza Unica della Provincia e l’espletamento di tutti i controlli e le formalità di legge, si è potuto firmare il contratto con l’impresa appaltatrice dei lavori Edil Losa s.r.l. mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con R.M.Elettro Service s.r.l. di Raviscioni Maurizio e C. e Crezza s.r.l”.

“Ne deriverà – spiega poi l’Assessore allo Sport Marco Caviati – un Palazzetto dello Sport che sarà, in primis, a disposizione degli studenti del plesso scolastico locale ma anche delle associazioni sportive del territorio. La struttura potrò ospitare gare di pallavolo e pallacanestro fino al livello regionale, essendo state rispettate le norme Coni in materia”.

“Attualmente – precisa l’amministrazione – la palestra è posta all’interno dell’edificio ospitante la Scuola Secondaria di Primo Grado. La nuova troverà collocazione dietro agli istituti scolastici in un’area acquistata anni fa dal Comune appositamente per ospitare il nuovo impianto di riscaldamento a energia rinnovabile, funzionante con cippato di legna (inaugurato nel novembre del 2014) e la nuova palestra. Questa avrà una superficie interna di 868 mq con annesso fabbricato mono piano destinato a spogliatoi /locali accessori disposto sui lati nord, est e sud della Palestra e avente superficie coperta di circa 493 mq. Il costruendo fabbricato sarà posizionato a circa 12 mt dalla scuola esistente per facilitare il percorso d’ingresso da parte degli studenti provenienti dall’Istituto scolastico. Il nucleo del Palazzetto sarà costituito dallo spazio dedicato al campo da gioco, oltre che a quello destinato al pubblico. L’area della palestra dedicata all’attività sportiva avrà dimensioni pari a 21,54 mt x 35,80 dimensionati per il gioco della pallacanestro e della pallavolo, in particolare per la serie C. È previsto uno spazio per gli spettatori fino a 100 persone. L’illuminazione è prevista naturale: le finestrature sono infatti state pensate e posizionate per evitare l’abbagliamento del sole durante il gioco: non vi è illuminazione diretta da sud/Ovest, mentre a est i raggi solari entrano solo al mattino quando è in corso l’attività didattica. L’ingresso dedicato al pubblico si troverà sul lato sud. Negli spazi a fianco saranno collocati il deposito per le attrezzature sportive (direttamente accessibili dalla Palestra) e, tra l’altro, anche un’aula didattica ad uso delle scuole”.

“Avevamo in proposito di organizzare una giornata della posa della prima pietra che vedesse il coinvolgimento delle classi e di tutta la comunità gragnanese. Le norme anticovid consigliano prudenza. Ci ripromettiamo di rinviare l’iniziativa magari in occasione della futura inaugurazione” – concludono gli amministratori.