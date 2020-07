“Nuovo asilo di Borgotrebbia sia simbolo di rinascita post Covid”. E’ la proposta che l’opposizione fa all’amministrazione Barbieri.

Alla realizzazione di quest’opera – ricordiamo che la struttura è chiusa da 3 anni per problemi strutturali – potrebbero essere utilizzati parte dei fondi che il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha promesso a Piacenza.

“Pensiamo possa essere un’opera che non solo disegna il futuro di Piacenza ma che sostiene anche il mondo dell’infanzia e aiuta le famiglie in questa ripresa difficile dopo il Covid – spiega Massimo Trespidi, capogruppo di Liberi -, ricordando che siamo città Unicef, il che significa che abbiamo a cuore i nostri bambini”.

“L’area su cui costruire l’asilo potrebbe essere già di proprietà del Comune di Piacenza, in via Trebbia, tra l’ex galoppatoio e il parco giochi. E’ un’area di 10 mila – 11 mila metri quadrati, e può ospitare un asilo nuovo, realizzato con tutte le nuove indicazioni previste dalla pandemia. Finalmente affronta e chide un problema in un’area della città, come Borgotrebbia che sta vivendo una forte espansione, urbanistica e demografica, e potrebbe ospitare bambini provenienti anche da altre parti della città”.

Alla conferenza stampa erano presenti Mauro Monti (Liberi), Andrea Pugni (M5s) e Samuele Raggi (Piacenza del Futuro).