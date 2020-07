Nuovo centrocampista per il Piace, in regia arriva Giuseppe D’Iglio

Prosegue la costruzione del nuovo Piacenza in vista del prossimo campionato di Serie C.

In biancorosso arriva il centrocampista, classe 1992, Giuseppe Francesco D’Iglio, reduce da una stagione con la maglia del Mantova con la quale ha chiuso al primo posto in classifica nel girone D della Serie D. Uscito dal settore giovanile della Juventus, ha vestito in Lega Pro le maglie di Albinoleffe e Cuneo, mentre in Serie D, tra le altre, quelle di Borgosesia e Chieri, venendo anche allenato da mister Vincenzo Manzo per tre stagioni.

“A Giuseppe – si legge in una nota del Piacenza – il benvenuto di tutto il club per questa nuova avventura biancorossa”.