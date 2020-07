Nuovo organigramma di Forza Italia, Minari e Traversone “vice” di Girometta

Nota stampa di Forza Italia Piacenza

Dopo il periodo di lockdown, che ha visto impegnati i tanti Amministratori Pubblici iscritti a Forza Italia Piacenza, è ripresa a pieno ritmo anche l’attività politica del Partito dopo la parentesi delle recenti elezioni Regionali di Gennaio.

Il Commissario Provinciale Gabriele Girometta ha provveduto alla nomina di due vice tenendo conto della copertura territoriale che deve avere Forza Italia e soprattutto di un rinnovamento degli organi, in base alla capacità e alla specificità delle persone individuate: Marcello Minari, Assessore del Comune di Fiorenzuola, e Simona Traversone, Assessore del Comune Alta Valtidone. Entrambi hanno rappresentato il partito alle recenti elezioni regionali e hanno aderito convintamente a questa nuova avventura. “Ringraziamo il commissario provinciale Girometta per la rinnovata fiducia dopo le elezioni regionali, in un momento particolare nel quale tutti gli amministratori ed esponenti che si riconoscono in Forza Italia e nei suoi valori liberali devono fare squadra” dicono Minari e Traversone a seguito della nuova nomina.

È stato inoltre individuato il Segretario Organizzativo del Partito nella persona di Patrizio Losi, che avrà un compito esclusivamente tecnico a supporto di tutti gli organi del Partito.

E’ stato anche ufficializzato il Coordinatore cittadino di Piacenza Città nella persona di Leonardo Bersani, figura molto importante con funzione di raccordo tra tutte le realtà cittadine e il Partito sia a livello locale che centrale. La sua presentazione, di concerto con il commissario Girometta, avverrà nei prossimi giorni.

“Con queste nomine Forza Italia si rinnova e si rafforza sul territorio per supportare tutti i piacentini e tutte le categorie economiche in questa difficile fase post Covid 19″ afferma Gabriele Girometta che conclude “A breve verranno individuati anche altri coordinatori di zona per completare la squadra di governo del Partito. A tutte queste nuove figure vanno i migliori auspici di buon lavoro.”