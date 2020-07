Oggi la Giunta Regionale a Piacenza, focus sulla sanità

La Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini continua il suo viaggio nel territorio. La prossima tappa è quella di lunedì 20 luglio a Piacenza e provincia, l’area più colpita dalla pandemia.

E proprio la sanità è uno dei temi al centro della giornata, che vedrà anche la seduta di Giunta tenersi nel capoluogo. Seduta che sarà preceduta dall’incontro con i sindaci del piacentino. All’ordine del giorno, la condivisione di provvedimenti a favore del territorio.

Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Bobbio, Travo e Gazzola, le altre tappe della giornata, insieme a Piacenza.

Il programma nella provincia piacentina

Prima iniziativa della giornata a Fiorenzuola alle 9.30. Qui, il presidente Bonaccini e la Giunta, insieme al sindaco Romeo Gandolfi, visiteranno il Blocco A dell’Ospedale Unico della Val D’Arda e l’ex Municipio sede della futura Casa della salute, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’area per la realizzazione di una Cittadella della salute.

Tappa successiva Piacenza, dove – accompagnati dalla sindaca Patrizia Barbieri – faranno un sopralluogo all’ex ospedale militare (ore 11). Poi l’incontro con i sindaci della provincia (ore 12.30, sede del Comune, Piazza Cavalli, 2).

Sempre nella sede del Comune (Salone Palazzo Gotico), successivamente Bonaccini presiederà la seduta della Giunta regionale, per poi incontrare i giornalisti (ore 13.30).

Il programma del pomeriggio prevede alle 15 l’arrivo a Castel San Giovanni per un incontro con la Giunta comunale e alle 17.30 a Bobbio per una visita all’Ospedale di comunità, recentemente dotato di un tavolo radiologico telecomandato all’avanguardia, e al macello comunale, per il quale è previsto un progetto di riqualificazione della struttura.

Alle 19.30 la visita a Travo, dove è in corso un progetto di riqualificazione di Piazza Trento. Ultima tappa alle 20.40 il Castello di Rivalta, nel comune di Gazzola.