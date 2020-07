Pallacanestro Fiorenzuola 1972: il nuovo responsabile del settore giovanile è Gian Luca Bricchi.

Lo comunica ufficialmente il club in una nota, in cui si spiega che “si tratta di uno sdoppiamento di ruoli per il giovane allenatore fiorenzuolano, che continuerà anche a ricoprire la carica di Vice-Allenatore nella squadra che comporrà la prossima Serie B Old Wild West o la prossima Serie C Gold Emilia Romagna (in base alla decisione sul ripescaggio in Serie B per meriti sportivi dei Bees)”.

“Il progetto che si vuole iniziare nel settore giovanile gialloblu è di grande entusiasmo – si legge nella nota -, con lo sforzo della società del Presidente Alberti per ampliare il bacino del movimento giovanile. In questo senso, tutta la Val d’Arda verrà abbracciata dallo staff gialloblu, includendo anche i centri minibasket di Lugagnano Val d’Arda e di Castell’Arquato. In queste settimana Bricchi, insieme alla società dei Bees, sta componendo il suo staff di istruttori, partendo dalla base creata da parte di Claudio Massari nella scorsa stagione”.

“Proprio a Massari – conclude il comunicato – tutta la dirigenza di Pallacanestro Fiorenzuola 1972 intende rivolgere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in gialloblu anche in ottica Progetto Via Francigena, cui i Bees intendono continuare a collaborare anche nella prossima stagione. Buon lavoro Gian Luca!”