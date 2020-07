Pallacanestro Fiorenzuola: confermata la guardia Umberto Livelli

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: confermato Umberto Livelli per la stagione 2020/21.

“Livelli – si legge in una nota della società -, guardia classe 1999, è arrivato a Fiorenzuola nella scorsa stagione dopo l’esperienza in Serie B a Valmontone ha realizzato 10,6 punti di media nel suo primo campionato di Serie C Gold Emilia Romagna. L’importante record dei Bees nella stagione 2019/2020 (16 vittorie e 3 sconfitte, 1° posto in classifica prima della pandemia Covid-19) ha avuto un importante contributo da parte di Umberto Livelli, giocatore la cui conferma è importante a livello tecnico e anche territoriale (essendo piacentino di nascita). La sua crescita sotto l’egida di coach Gianluigi Galetti e del suo staff è stata esponenziale nel corso dei mesi, con lo staff tecnico gialloblu che continuerà a puntare su Umberto”.

“Come riportato negli scorsi giorni – conclude la nota -, la richiesta di ripescaggio per la Serie B è partita da parte della società gialloblu in modo formale, con la graduatoria attuale che vede Fiorenzuola in una posizione che induce ad un cauto ottimismo generale”.