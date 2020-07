Pallacanestro Fiorenzuola: confermato il top scorer della passata stagione Andrea Maggiotto

Pallacanestro Fiorenzuola 1972, confermato per la stagione 2020/2021 Andrea Maggiotto.

L’annuncio in una nota ufficiale della società. “Maggiotto – si legge -, classe 1988, è arrivato a Fiorenzuola nella scorsa stagione dopo diverse stagioni con la maglia di Senigallia in Serie B ed è stato il top scorer in casa gialloblu con 18,4 punti/partita in Serie C Gold Emilia Romagna. L’importante record in Serie C Gold Emilia Romagna nella stagione 2019/2020 (16 vittorie e 3 sconfitte, 1° posto in classifica prima della pandemia Covid-19) ha avuto il contributo prezioso da parte di Andrea, con la squadra gialloblu che ora mira ufficialmente alla promozione per meriti sportivi in Serie B”.

“Come riportato negli scorsi giorni – spiega il club -, la richiesta di ripescaggio per la Serie B è partita da parte della società gialloblu in modo formale, con la graduatoria attuale che vede Fiorenzuola in una posizione che induce ad un cauto ottimismo generale”.