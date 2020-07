Pallacanestro Fiorenzuola, il secondo confermato per il prossimo anno è Jonas Bracci

A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Jonas Bracci confermato nella rosa di coach Gianluigi Galetti e del suo staff anche per la stagione 2020/2021.

Lo fa sapere la società in una nota ufficiale, in cui spiega che in attesa della decisione sul ripescaggio in Serie B, con i gialloblu in ottima posizione di graduatoria, Bracci si aggiunge ad Andrea Maggiotto come secondo tassello della squadra del Presidente Alberti in vista della nuova stagione.

Jonas Bracci – continua la nota – nella sua prima stagione a Fiorenzuola, arrivato dopo la stagione in Serie B con Lugo Basket, ha collezionato nel campionato di Serie C Gold Emilia Romagna una media di 9,2 punti a partita. La sua partita da top scorer è stata proprio da ex contro Lugo, con 19 punti a referto nella 10° Giornata di Andata.