Pallacanestro Fiorenzuola, Milo Galli rinnova anche per la prossima stagione

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di avere raggiunto l’accordo per il rinnovo delle prestazioni sportive di Milo Galli anche per la stagione 2020/2021.

Si tratta della 5° stagione consecutiva in maglia gialloblu per la guardia di Fidenza (PR) classe 1995 – spiega la società in una nota -, che nell’ultima stagione di Serie C Gold Emilia Romagna ha collezionato una media di 12,1 punti/partita con la maglia dei Bees. In attesa della decisione sul ripescaggio in Serie B Old Wild West, per cui Fiorenzuola ha presentato formale richiesta e sta attendendo il verdetto da parte della Federazione, la conferma di Milo Galli è un segnale di continuità con il lavoro svolto nelle scorse stagioni.

Con i Fiorenzuola Bees – conclude il comunicato -, Milo Galli ha collezionato in 4 stagioni la bellezza di 1212 punti, con una media di 11,1punti/gara nella sua carriera gialloblu.