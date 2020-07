Pallacanestro Fiorenzuola, rinnovo per Luca Fowler

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è annunciare il rinnovo del contratto di Luca Fowler anche per la stagione 2020/2021.

Fowler, arrivato nella scorsa stagione a Fiorenzuola da Capo d’Orlando (dove aveva raggiunto la doppia cifra di media in Serie B), è un classe 1996 con lesperienze in Serie B anche tra le fila di Virtus Cassino, Viterbo, Basket Lugo e Patti Basket. Nell’ultima stagione, il tiratore specialista dei Bees si è fatto apprezzare in Serie C Gold Emilia Romagna dal caloroso pubblico gialloblu confermando la sua estrema pericolosità dall’arco, viaggiando a 9,5 punti/partita con il massimo stagionale ottenuto a domicilio di Guelfo Basket (22 punti).

Leggi anche Pallacanestro Fiorenzuola 1972: il nuovo responsabile del settore giovanile è Gian Luca Bricchi

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 nella stagione 2019/2020 ha totalizzato 16 vittorie e 3 sconfitte, con 1° posto in classifica prima della pandemia Covid-19 che fa vantare alla squadra di coach Gianluigi Galetti e del suo staff una percentuale di vittorie dell’84,2%. Proprio questa percentuale è uno dei pilastri a sostegno della richiesta di ripescaggio per la Serie B presentata da parte della società gialloblu alla Federazione; la decisione è attesa per fine luglio, con la dirigenza gialloblu che prosegue la costruzione della rosa anche nell’ottica della categoria superiore, senza tuttavia snaturare il gruppo che tante gioie ha dato ai tifosi.