Pc Expo fa “Armi e Bagagli” e riparte dopo il covid

Dopo quasi cinque mesi di chiusura forzata, dovuta all’emergenza sanitaria che ha duramente colpito anche il nostro territorio, Piacenza Expo torna ad ospitare un evento espositivo.

Sabato 25 e domenica 26 luglio, infatti, il quartiere fieristico di Le Mose sarà teatro della 16ª edizione di “Armi&Bagagli”, il più grande Mercato internazionale dedicato alla rievocazione storica di tutta Europa. “Quella di quest’anno – sottolineano gli organizzatori Cesare Rusalen di Estrela Fiere e Massimo Andreoli di Waventsnon – non sarà certo un’edizione come tutte le altre già passate agli archivi. L’evento è stato infatti organizzato ed allestito nel pieno rispetto dei protocolli Anti-Covid sul distanziamento interpersonale, e per il fatto di essere riusciti a raggiungere questo importante obiettivo vogliamo ringraziamo il Sindaco di Piacenza per essersi unito a noi nel dare un segnale così forte di determinazione, speranza e rinascita per questo importante evento fieristico. Dopo la pandemia il settore rievocativo in tutto il mondo era letteralmente in ginocchio, privo di qualsiasi forma di aiuto, incentivo o ammortizzatore sociale”.

“Fondamentale – aggiunge il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – anche la disponibilità e la collaborazione della Regione Emilia Romagna, che ci ha permesso di ripartire con la nostra attività, tra l’altro con una fiera che da sempre richiama tantissimi visitatori non solo da tutta Italia ma anche da oltre confine”.

La 16ª edizione di “Armi&Bagagli” prenderà vita con la presenza di 200 espositori provenienti da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria, per un appuntamento che, anche in una situazione di totale straordinarietà, non deluderà certamente le attese di appassionati e curiosi. In contemporanea al mercato della rievocazione storica, con artigiani per tutte le epoche uniti a giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché a un’intera area riservata all’enogastronomia storica e tradizionale, sono confermati anche gli ormai consolidati eventi collaterali: “Expo Arc”, fiera dedicata al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportiva, culturale, artigianale, didattica, storica e venatoria, “Piacenza Militaria”, storica mostra/mercato di collezionismo militare, “Coltelli”, mostra mercato dedicato all’arte della coltelleria di pregio.

“E’ una ripartenza che attendavamo da tempo – commenta l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – e che ci fa ben sperare per il proseguo di una stagione che, ovviamente, è stata pesantemente penalizzata dalla tremenda emergenza sanitaria dei mesi scorsi. Piacenza Expo è tra le prime società fieristiche italiane a riaprire i battenti; abbiamo scelto di ripartire facendolo nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le normative sia regionali che nazionali”. Il taglio del nastro della 16ª edizione di “Armi&Bagagli” è in programma sabato 25 luglio alle ore 11, alla presenza del Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri.