Per tre “panterine” del VO2 Team Pink scocca l’ora del debutto alla Sei Giorni delle Rose

Protagoniste nella grande ripartenza del ciclismo giovanile italiano e pronte per una nuova, suggestiva avventura,questa volta di caratura internazionale in pista.

E’ un’estate calda quella che stanno vivendo le “panterine” del VO2 Team Pink, formazione piacentina che concentra tutta l’attività nel settore giovanile femminile. Protagoniste del post-lockdown, le atlete della formazione Donne Juniores, con tre di loro che dal 2 al 4 agosto potranno cimentarsi ai massimi livelli internazionali alla Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola. Una spettacolare vetrina nel proprio territorio, dunque, per il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina, che con orgoglio vedrà tre ragazze competere con campionesse anche più grandi provenienti da diversi Stati europei.

Su indicazione del ct azzurro Edoardo Salvoldi, infatti, nelle gare femminili di classe 1 UCI gareggeranno (in maglia societaria) la parmense Giulia Affaticati, la milanese Aurora Mantovani e la torinese Eleonora Camilla Gasparrini, tutte classe 2002 e alla loro prima esperienza alla Sei Giorni fiorenzuolana.

“Sicuramente sarà una bellissima opportunità per correre – spiega il direttore sportivo della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink, Stefano Peiretti – perché per noi del VO2 Team Pink Fiorenzuola è un po’ la pista di casa dove molte nostre ragazze sono cresciute. Correre una gara così prestigiosa e importante come la Sei Giorni per le nostre tre atlete è una bellissima vetrina, soprattutto per maturare esperienza in vista della loro crescita futura dei prossimi anni con l’augurio di vederle poi gareggiare a Europei e Mondiali Elite. A Fiorenzuola ci saranno atlete di calibro mondiale, come la campionessa iridata dell’Omnium Kirsten Wild, e un livello molto alto delle partenti”. Quindi aggiunge. “Per noi del VO2 Team Pink è anche una bellissima vetrina per i nostri sponsor, molti dei quali piacentini e parmensi, visto che le ragazze correranno con la maglia della squadra. Sarà una bellissima gratificazione per chi ogni anno ci sostiene con sforzi importanti permettendoci di svolgere tutta l’attività”.