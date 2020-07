Incidente per un motociclista nella serata di domenica al bivio per il ponte di Tuna dopo Gossolengo.

Il centauro in sella a una Kawasaki, intorno alle 21 e 30, è finito a terra per ragioni ancora da accertare. Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica S. Agata e l’auto infermieristica da Piacenza.

Foto 2 di 2



I sanitari hanno preso in cura il ferito per il trasporto all’ospedale cittadino, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.