Piacenza Baseball, l’Under 12 cade contro il Sala Baganza: finisce 20-2 per gli ospiti

Niente da fare per i giovanissimi del Piacenza Baseball U-12 che al Montesissa, nella seconda di campionato, danno strada alla capolista Sala Baganza.

Pesante il verdetto (20-2) con i biancorossi che reggono fino al 2° inning, chiuso 4-2 a favore dei parmensi. Da lì in poi si è andato in scena un monologo ospite, al quale il Piacenza non ha saputo replicare. Molti i piacentini al primo anno di attività e troppa, di conseguenza, la disparità con un Sala che non nasconde velleità di play-off. I giovani piacentini torneranno in campo mercoledì 22 luglio nel turno infrasettimanale a Parma, sul diamante dello Junior.

SALA BAGANZA 4-0-4-4-4-4 20

PIACENZA 2-0-0-0-0-0 2

Formazione: Chalas, Agosti, Riviera Mar., Mandas (Modica), Pancini L. (Tejada), Travaini, Bertonazzi (Banin), Achilli (Piana), Riviera Mat. (Quartieri).