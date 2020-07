Piacenza Baseball, test amichevole contro lo Junior Parma. Nel weekend in campo anche l’Under 12

Anche se il campionato di B riserva il turno di riposo al Piacenza Baseball, la squadra biancorossa affronterà domenica un test amichevole contro lo Junior Parma (Stadio De Benedetti, ore 11). I ducali hanno rinunciato al campionato di B ma rappresentano sempre uno sparring-partner affidabile per un Piacenza che, in occasione delle sconfitte nell’opening-day di Codogno, ha lamentato un evidente ritardo di preparazione.

“Ben venga quindi questo test – commenta la società -, utile verifica del lavoro quotidiano svolto in allenamento. Verranno schierati tutti i lanciatori disponibili e la distanza del match verrà concordata dai manager privilegiando, specie in casa biancorossa, le necessità legate ai programmi di preparazione settimanale. L’obiettivo è recuperare competitività in vista della ripresa del campionato, domenica 19 in casa contro Milano ’46”.

“Intanto – fa sapere il club biancorosso – nel week-end partono i campionati giovanili della zona Emilia Ovest. In campo anche l’Under12 del Piacenza, a Parma (campo F.lli Franchini) contro l’Oltretorrente. Nel girone i biancorossi affronteranno poi Junior Parma, Crocetta Parma, Sala Baganza (PR) e Poviglio (RE). L’abolizione per quest’anno della categoria Under14 ha invece consigliato la società al prestito a Brescia dei restanti atleti del settore giovanile, che quindi avranno l’opportunità di svolgere attività seppur in un’annata agonistica del tutto particolare. La fase regolare dei campionati si esaurirà a metà settembre per dar spazio alle finali nazionali”.