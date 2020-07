Piacenza Baseball vittorioso nel test amichevole contro Junior Parma. Sconfitta di misura per l’U12

Contro Junior Parma un test amichevole utile per il Piacenza Baseball, che ha così colmato il vuoto determinato dal turno di riposo da osservare in campionato.

Dieci inning giocati con impegno in un De Benedetti ancora vietato al pubblico; accordo preventivo tra i due manager di contingentare, per numero di inning e di lanci, l’utilizzo dei rispettivi lanciatori ed entrambe le rose utilizzate al completo. Alla fine ha prevalso col minimo scarto la squadra biancorossa, che ha mostrato incoraggianti progressi rispetto all’opaco opening day di Codogno. Le mazze hanno sventolato con più convinzione e disciplina ed i contatti sono stati più duri. Score finale di tredici battute valide con i due doppi di Cetti, in recupero da un infortunio, e quello di Chacon. In palla soprattutto il già citato Cetti (2 su 4) e Minoia (3 su 4). I lanciatori dal canto loro si sono dimostrati più affidabili ed anche la velocità dei loro lanci si è alzata rispetto a sette giorni prima. Monsalve ne ha ruotati sette con 3 inning per Corsaro (8k) e 2 per Cufrè (4k); uno a testa per tutti gli altri, tra i quali i fratelli Sanna che hanno fatto vedere le cose migliori.

Ben 23 le eliminazioni al piatto totali contro un line-up avversario ad onor del vero tutt’altro che trascendentale. Ma è stato l’atteggiamento generale della squadra che induce all’ottimismo, anche se la strada da percorrere per ritrovare la miglior condizione è ancora lunga. Piacenza ha sempre condotto in vantaggio la gara fino al 6-2 all’8° inning prima di subire il ritorno ospite nel finale. Adesso la squadra di Agosti è attesa da un’altra settimana di lavoro in vista dell’esordio casalingo di domenica contro il Milano ’46.

JUNIOR PR 0-0-2-0-0-0-0-0-2-1 5

PIACENZA 0-0-2-0-1-2-0-1-0-R 6

Formazione: Cetti dh, Minoia 3b/2b, Molina ec/p, Chacon r/3b, Cufrè dh/p, Borlini dh, Calderono es/ec Capra 1b, Caimmi ss, Casana 2b/r, Pinoia ed.

I RISULTATI DELLE GIOVANILI – Sono partiti sabato i campionati giovanili e l’U12 del Piacenza ha perso 12-11 ai supplementari a Parma in casa dell’Oltretorrente. Fatale il tie-break dopo che i biancorossi erano stati più volte in vantaggio nel corso del derby.